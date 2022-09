Sztuka na ekranie telewizora Samsung The Frame

fot. Samsung

Samsung nawiązał partnerstwo z archiwum LIFE Picture Collection. W ramach współpracy użytkownicy The Frame będą mogli oglądać na ekranie tego niezwykłego telewizora 20 ponadczasowych ujęć, dokumentujących XX wiek. Kolekcja dołącza do bogatej już oferty Art Store, czyli sklepu ze sztuką, który powstał z myślą o tym lifestyle’owym ekranie.

LIFE Picture Collection to wizualna kronika XX wieku, która liczy ponad 10 milionów zdjęć, stanowiących swoisty zapis wydarzeń i ludzi, którzy kształtowali świat i rzeczywistość.

W ramach dedykowanego sklepu ze sztuką Art Store[1] można teraz podziwiać 20 starannie wyselekcjonowanych zdjęć z tej kolekcji na telewizorach The Frame. Widzowie będą mogli doświadczyć niesamowitych wrażeń, dzięki oszałamiającym ujęciom surferów z Kalifornii, a także wielu znamienitym postaciom i przełomowym momentom.

fot. Samsung

Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business w Samsung Electronics, powiedział:

Samsung Art Store w telewizorach The Frame ogromnie się rozrósł i zróżnicował od czasu powstania w 2017 roku. Nieustannie szukamy nowych partnerów, by zapewnić użytkownikom jeszcze większy wybór wysokiej jakości dzieł sztuki. To niesamowite, że w zdjęciach z LIFE Picture Collection zapisana jest historia, a użytkownicy The Frame mogą je wyświetlać na dużym ekranie za pomocą jednego przycisku.

Dzięki takim partnerstwom Samsung sprawia, że sztuka jest bardziej przystępna. Umożliwia dostęp do najsłynniejszych dzieł malarstwa oraz prac niezależnych artystów, bez wychodzenia z domu. Współpraca z archiwum LIFE Picture Collection wprowadza nowy zbiór historycznie znaczących fotografii do już obszernego katalogu dzieł obejmującego ponad 1600 prac z 43 krajów. Pochodzą one ze słynnych na całym świecie muzeów, takich jak Luwr w Paryżu, Prado w Madrycie, Albertina w Wiedniu czy galeria Tate Modern w Londynie.

fot. Samsung

Co więcej, The Frame to także doskonałe miejsce do prezentowania naszych własnych zdjęć. Zwłaszcza po wakacjach, gdy telefon zapewne obfituje w galerie z podróży, festiwali czy po prostu miłe momenty, które chcieliśmy uwiecznić. Na duży ekran The Frame fotografie można przesłać ze smartfona za pomocą aplikacji Smart Things lub dodać je, korzystając z pamięci USB. Do dyspozycji mamy 16 GB wbudowanej pamięci, co pomieści nawet 5 tys. zdjęć.

fot. samsung.com

Niezależnie od tego czy będziemy podziwiać swoje własne zdjęcia czy fotografie z kolekcji LIFE, nowa Matowa Powłoka Ekranu The Frame, pozwoli w pełni skupić się na oglądanych treściach, sprawiając, że światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu. Dzięki temu zobaczymy więcej detali prezentowanych prac – nawet w słoneczny dzień. Ponadto Design Obrazu sprawia, że często do końca nie wiemy, czy mamy do czynienia z telewizorem czy obrazem. Eleganckie i nowoczesne wzornictwo, wymienne ramki czy Dopasowany Uchwyt sprawiają, że ekran może z powodzeniem stać się częścią domowej galerii. A gdy zapragniemy rozrywki, The Frame powróci do swojej pierwotnej roli telewizora. Jakość obrazu, odwzorowanie szczegółów i kolorów to zasługa technologii Quantum Dot ze 100% Natężeniem Kolorów.

fot. Samsung

Dodatkowe informacje o telewizorach The Frame są dostępne na stronie www.samsung.com.

[1] Aby cieszyć się wszystkimi dziełami z Art Store, wymagana jest płatna subskrypcja. Dzieła sztuki w Art Store mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.