It Ends with Us z Blake Lively w roli głównej oferowało ciekawe wątki nie tylko w filmie, ale i poza nim. Chodzi oczywiście o kontrowersje wokół promocji produkcji oraz konfliktu aktorki z reżyserem, Justinem Baldonim. Kością niezgody był sposób promocji filmu, który opowiada o przemocy domowej. Aktorka podeszła do tego swobodniej i oparła część marketingu na Deadpool & Wolverine, w którym gwiazdą był jej mąż, Ryan Reynolds. Sony pochwaliło jej działania, ale fani książki i nie tylko stawili się po stronie reżysera, który podszedł do tematu poważniej.

Aktorka z tego powodu jest krytykowana w mediach społecznościowych. Lively niedawno życzenia złożył jej szwagier, Bart Johnson. Pod jego postem znalazł się komentarz o treści:

Szkoda, że jest tak zafiksowana na promowaniu radości w tematyce przemocy domowej bez jakiegokolwiek poszanowania ofiar. Rozczarowujące zachowanie ze strony Blake.

Szwagier Blake Lively staje w jej obronie

Bart Johnson postanowił stanąć w obronie młodszej siostry swojej żony:

Przykro mi, że tak się czujesz. Jestem pewien, że masz wielkie serce i chcesz tego, co najlepsze. Przysięgam ci, że prawda nie wyszła jeszcze na jaw. Blake pracowała ciężej nad tym filmem niż nad czymkolwiek innym w swoim życiu. To miało dla niej tak wielkie znaczenie. Przekaz jest w książce i w filmie. Nie w krótkich klipach i wywiadach. Blake jest powodem, przez który ten film się pojawił. Czy popełniono błędy? Tak. Ja też je popełniam. Ale moje błędy nie są pod lupą każdego. Tak czy siak - szanuje twój pogląd. Żywię do ciebie tylko ciepłe uczucia.