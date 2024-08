Scenarzystka o ważnej misji It Ends With Us. "Wierzę w to, że sztuka jest w stanie uratować komuś życie"

fot. Sony Pictures

Christy Hall udzieliła wywiadu portalowi The Hollywood Reporter na temat filmu It Ends With Us, który obecnie jest wyświetlany w kinach. Scenarzystka i producentka ma nadzieję, że produkcja „zdestygmatyzuje” przemoc domową i "zachęci ludzi do dyskusji" na jej temat.

Misja It Ends With Us według scenarzystki

Christy Hall była odpowiedzialna za scenariusz It Ends With Us. Z rozmowy możemy dowiedzieć się, że przeczytała książkę dopiero, gdy Justin Baldoni, reżyser filmu i odtwórca Ryle'a, odezwał się do niej w sprawie współpracy. W ten sposób poznała twórczość Colleen Hoover i zakochała się w niej. Zależało jej na tym, by adaptacja była tak wierna oryginałowi, jak to możliwe, a jednocześnie pragnęła, by pisarka mogła być dumna z ekranizacji swojej książki.

Żadnej decyzji nie podjęto lekko na planie. Chcielibyśmy, żeby wszystko było pobłogosławione przez samą Colleen, bo jeśli ona nie jest szczęśliwa, to jaki jest sens naszej pracy?

The Hollywood Reporter spytało scenarzystkę o to, co ma nadzieję, że widzowie wyniosą z seansu It Ends With Us. Hall odpowiedziała:

Mam nadzieję, że odstygmatyzuje ten temat, który jest niekomfortowy i często porusza się go tylko w małych niezależnych filmach. Jestem dumna i musze podziękować Sony za stworzenie produkcji, która jest tak błyszcząca i komercyjna. Jest bardzo piękna, ale równocześnie porusza trudny temat. Mam nadzieję, że film go zdestygmatyzuje i zachęci do rozmowy; że ofiary, które go zobaczą, zdecydują się poszukać pomocy; że osoby, które je krzywdzą, także zaczną szukać pomocy; że zainspiruje to ludzi, którzy przyjaźnią się z ofiarami, pokaże im, że nie muszą zmuszać je do przyjęcia pomocy, ale powinni ją zaoferować i stworzyć bezpiecznie miejsce, do którego ofiary będą mogły się udać, gdy będą gotowe na jej przyjęcie.

Po prostu uważam, że zadaniem sztuki jest wywołanie rozmów, które mogą być niekomfortowe i trudne, rzucenie światła na ciemniejsze zakamarki społeczeństwa. Naprawdę wierzę w to, że sztuka jest w stanie uratować komuś życie. Mam ogromną nadzieję, że film będzie kontynuacją dziedzictwa, które zapoczątkowała Colleen Hoover.

fot. Sony Pictures

Kontrowersje wokół It Ends With Us

Rozmowa portalu The Hollywood Reporter z Christy Hall odbyła się przed kontrowersjami związanymi z promocją filmu, o których nieco szerzej pisaliśmy w artykułach: Kontrowersje wokół It Ends With Us. Internauci sądzą, że źródłem konfliktu może być Ryan Reynolds i Obejrzałam It Ends With Us przed przeczytaniem książki. Teraz żałuję.

W skrócie, internauci obserwując zachowanie osób zaangażowanych w produkcję It Ends With Us wysnuli wniosek, że Justin Baldoni jest skłócony z resztą obsady. Następnie głośno zrobiło się o Blake Lively, która reklamowała film o przemocy domowej jak typową komedię romantyczną, co wywołało niesmak wśród wielu widzów. To z kolei wywołało prawdziwy kryzys PR-owy, ponieważ zaczęto przypominać o wielu sytuacjach, w których Lively zdaniem internautów już wcześniej zachowywała się nieodpowiednio. Na pewno nie pomagają też kontrowersje wokół samej Colleen Hoover, która według wielu czytelników w swoich pozostałych książkach niekoniecznie traktuje równie poważnie przesłanie książki It Ends With Us.

