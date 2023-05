Szybcy i wściekli 10 - Brie Larson musiała studzić oczekiwania względem scen walk. Ta rola to spełnienie jej marzeń

fot. Universal Pictures

Film Szybcy i wściekli 10 można już oglądać w kinach. W nowej części wyreżyserowanej przez Louisa Leterriera, Dominic Toretto i jego rodzina muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha.

Do swoich ról powracają Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham i John Cena. W filmie pojawiają się też nowi bohaterowie, w których wcielili się Jason Momoa, Rita Moreno i Alan Ritchson. W tym gronie znalazła się też zdobywczyni Oscara za dramat Pokój - Brie Larson. Aktorka gra postać o imieniu Tess, która jest agentką i córką Pana Nikt (Kurt Russell). W wywiadzie dla Entertainment Tonight porównała w humorystyczny sposób swoje sceny walk w dziesiątej części Szybkich i wściekłych do tych w superbohaterskim filmie Kapitan Marvel, gdzie zagrała tytułową rolę. Dodała, że musiała ostudzić swoje oczekiwania.

Musiałam się dostosować, ponieważ tak naprawdę, w jedynych sekwencjach walk, w których brałam udział, miałam ogromną moc jako Carol [Kapitan Marvel]. Więc jestem przyzwyczajona do tego, że jeśli uderzę, to ktoś przelatuje na uprzęży w poprzek. Więc musiałam nauczyć się studzić swoje oczekiwania wobec tego… Oni po prostu spadają. Nie lecą w kosmos. Pomyślałam sobie, że to dziwne.

W tym wywiadzie Charlize Theron żartobliwie skomentowała to zadając pytanie, że "tylko tyle się przemieścili?".

fot. Universal Pictures

Brie Larson w wywiadzie dla Screen Slam podkreślała swoje podekscytowanie, że mogła dołączyć do obsady Szybkich i wściekłych 10, bo jest fanką tej serii. Ta rola to była spełnieniem jej marzeń. Przyznała, że była zachwycona pracą na planie, gdy kręcili scenę w Brazylii, bo bardzo ją pochłaniała.

Bardzo rzadko zdarza się, żeby dorastać z czymś, kochać i obserwować to na ekranie, a potem znaleźć się w środku tego - to bardzo surrealistyczne przeżycie. I nie mogłam pozwolić sobie, aby mieć wątpliwości w mojej głowie, bo myślę, że wtedy nie dałabym z siebie wszystkiego. Więc musiałam po prostu myśleć, że zostałam zaproszona. Pojawię się i zrobię, co do mnie należy. I było w tym dużo zabawy i tak wiele radości.

Aktorka na swoim Twitterze udostępniła też materiał wideo, w którym również z dużym entuzjazmem opowiada o graniu w tym filmie akcji. Przyznała, że jej rodzina i przyjaciele oszaleli, że dostała rolę w Szybkich i wściekłych 10 i w końcu uznali, że jest fajna. Była zachwycona, że to jej powierzono ikoniczny rekwizyt, jakim jest krzyż Toretto, a także, że Vin Diesel nosił ją na rękach w jednej ze scen. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/brielarson/status/1659202233240805376

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia i plakaty

Szybcy i wściekli 10