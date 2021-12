Szybcy i wściekli 10 - Dwayne Johnson odpowiada na błagania Diesela. Zarzuca mu manipulacje

fot. materiały prasowe

W listopadzie 2021 roku Vin Diesel nieoczekiwanie publicznie błagał Dwayne'a Johnsona o powrót do serii Szybcy i wściekli. Była to jego odpowiedź na komentarz Johnsona mówiący wprost: aktor nie zagra w filmach Szybcy i wściekli 10 i Szybcy i wściekli 11. Teraz Dwayne Johnson udzielił wywiadu CNN, w którym odpowiedział Dieselowi na jego publiczną prośbę.

Dwayne Johnson kontra Vin Diesel

Aktor nie pozostawia niedomówień. Nie ma zamiaru wracać do podstawowej serii Szybcy i wściekli.

- Powiedziałem mu bezpośrednio, że nie wrócę do serii. Byłem stanowczy, ale serdeczny w słowach, które dobierałem. Dodałem, że zawsze będę wspierać obsadę i kibicować serii, by odnosiła sukcesu, ale nie ma żadnych szans na mój powrót. Niedawny publiczny post Vina to przykład jego manipulacji. Nie podobało mi się, że w swój post wciągnął swoje dzieci i śmierć Paula Walkera. Nie mieszajmy ich do tego. Rozmawialiśmy o tym miesiące temu i doszliśmy do klarownego porozumienia.

Dwayne Johnson wróci jako Luke Hobbs w kontynuacji spin-offa serii, czyli Hobbs i Shaw 2.

Szybcy i wściekli 10 - prace na planie mają ruszyć w 2022 roku. Prawdopodobnie 10. i 11. część będą kręcone jednocześnie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.