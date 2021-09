Szybcy i Wściekli - dwa ostatnie filmy z serii będą "jednym, finalnym rozdziałem"

fot. collider.com/ Universal

Wraz z premierą filmu Szybcy i wściekli 9 potwierdzono, że kultowa seria zakończy się dwoma filmami. W ostatnim wywiadzie dla Collider, reżyser Justin Lin wypowiedział się na temat narracji dwóch ostatnich filmów, które mają być kręcone w tym samym czasie, ujawniając przy okazji, że będą one "jedną fabułą opowiadaną przez wszystkie dotychczasowe odsłony".

Tak dokładnie powiedział w rozmowie z dziennikarzem:

Pomysł i myślenie przez pryzmat tego, że ostatni rozdział to dwa filmy jest poprawny. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę - bo myślę, że kiedyś... sequel nie był czymś oczywistym. Trzeba było na niego zapracować, wiesz? Więc siedzę i mówię: O tak, będą jeszcze dwa filmy! Dla mnie to wiele znaczy. Jest ambicja tego, co chcemy zrobić i są też problemy realnego świata, które napotykamy, ale myślę, że jeden rozdział w dwóch filmach to właściwy krok.

Na temat decyzji o nakręceniu dwóch filmów wypowiedział się również sam Vin Diesel. Zasugerował, że będzie to finał, na który warto czekać.

Paul Walker Cóż, w pewnym sensie zawsze o tym rozmawialiśmy. Nawet już w 2012 i 2013 roku, było to coś, o czymi ja dyskutowaliśmy, kończąc na dziesiątym rozdziale. Będąc częścią franczyzy Marvela i widząc możliwość rozwijania historii, trzeba skończyć na dwóch filmach. To było coś, o czym rozmawialiśmy latami. W końcu jest to realne. Zawsze wyobrażaliśmy sobie, że dziesiąta część serii będzie pożegnaniem, finałem... i do tego zmierza nasza historia

