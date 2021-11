Szybcy i wściekli 10 - Vin Diesel błaga Dwayne'a Johnsona: wypełnij swoje przeznaczenie

fot. materiały prasowe

Dwayne Johnson mówił otwarcie, że nie zobaczymy go w filmach Szybcy i wściekli 10 i Szybcy i wściekli 11 z uwagi na konflikt z Vinem Dieselem, do którego doszło na planie Szybkich i wściekłych 8. Wygląda na to, że Vin Diesel chce zakopać topór wojenny i wyciąga rękę do odtwórcy roli Hobbsa. Wszystkich jednak dziwi to, że robi to publicznie.

Vin Diesel opublikował post na Instagramie, w którym Dwayne'a Johnsona nazywa młodszym bratem. W treści odnosi się do finału sagi Szybcy i wściekli. Według niepotwierdzonych informacji obie ostatnie części mają być kręcone jednocześnie.

- Świat czeka na finał w Szybkich 10. Jak wiesz, moje dzieci w domu mówią o tobie wujek Dwayne. Nie ma świąt, w których one nie wysyłają do ciebie życzeń, a ty ich nie odwzajemniasz, ale... ten czas nadszedł. Dziedzictwo na ciebie czeka. Lata temu ci powiedziałem, że zamierzam dotrzymać obietnicy złożonej Pablowi (Paul Walker). Przysiągłem, że stworzymy najlepszą część Szybkich w finale. Piszę to z miłości... musisz się pojawić! Nie pozostawiaj serii, bo masz ważną rolę do odegrania. Hobbs nie może być grany przez kogoś innego. Mam nadzieję, że to zrobisz. Wypełnij swoje przeznaczenie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Vin Diesel (@vindiesel)

Dwayne Johnson nie odpowiedział jeszcze na oświadczenie Vina Diesela. Znów w sieci padają podejrzenia, że cały konflikt aktorów to marketingowy chwyt przygotowany z dużym wyprzedzeniem na promocję kolejnych części serii. Potwierdzenia jednak nie ma, a wypowiedzi aktorów mogą temu przeczyć.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 roku reżyser Justin Lin twierdził, że jest otwarty na powrót Hobbsa i Shawa w ostatnich dwóch częściach. Ze sceny po napisach Szybkich i wściekłych 9 wiemy, że Shaw wrócił, bo dochodzi do spotkania z Hanem.

Szybcy i wściekli 10 - prace na planie ruszą w 2022 roku.