Szybcy i wściekli 10 - Jason Momoa cieszy się, że w końcu zagra złego gościa

Szybcy i wściekli 10 to kolejna odsłona kultowej franczyzy. Jedną z nowych twarzy w obsadzie będzie Jason Momoa, który podczas promocji 3. sezonu serialu See od AppleTV+ odniósł się do swojego udziału w kolejnej kasowej franczyzie.

Aktor cieszy się, że nadszedł czas na granie też złych gości, a swoją postać opisuje jako androgyniczną i bardzo sadystyczną. Już wcześniej Momoa zapowiadał, że będzie to antagonista bardzo wyrazisty ze skłonnościami do szpanerstwa. Dodaje jeszcze, że ewidentnie gość, w którego się wciela ma problemy z ojcem.

Oryginalny angielski tytuł Szybkich i wściekłych 10 to Fast X. Na razie nie są znane szczegóły fabuły, ale ma to być przedostatnia część filmowej sagi o niezwykłej rodzinie. Oprócz Vina Diesela na plan powrócili Michelle Rodriguez jako Letty, Chris "Ludacris" Bridges jako Tej, Tyrese Gibson jako Roman, Nathalie Emmanuel jako Ramsey i Sung Kang jako Han. Wśród nowych członków obsady będą też Daniela Melchior, Brie Larson i Alan Ritchson.

Momoa odniósł się też znowu do pojawienia się Bena Afflecka w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo. Stwierdził, że kocha tego faceta i świetnie było go znowu zobaczyć. Nie ujawnił jednak szczegółów jego występu.

Aquaman i Zaginione Królestwo zadebiutuje w kinach 17 marca 2023 roku, natomiast Fast X pojawi się 19 maja tego samego roku.