DC - ogromny kinowy crossover był w planach Hamady. Co z projektem o Black Canary?

DC

Nowy CEO korporacji, David Zaslav zaskakuje wieloma swoimi decyzjami w obrębie funkcjonowania studia Warner Bros., a to oczywiście ma wpływ także na filmy z uniwersum DC. Przykry los spotkał Batgirl, która została anulowana, a to postawiło znak zapytania przed wieloma innymi projektami, które planowane były od jakiegoś czasu.

Dowiadujemy się między innymi od The Hollywood Reporter, że prezes DC Films, Walter Hamada miał plan na zrealizowanie adaptacji Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, który miałby konkurować z Avengers: Koniec gry. Wszystko to oczywiście zanim doszło do fuzji z Discovery, a więc dziś plany te wydają się być niepewne. Krążyły także plotki o wprowadzeniu Secret Six, zespołu złoczyńców, którzy w komiksach konkurowali z Suicide Squad, a także Warner miał plany na filmy o Supergirl, Green Lantern Corps i Static Shock, a także film o czarnoskórym Supermanie produkowanym przez J.J. Abramsa. Hamada zatrudniony został w 2018 roku i miał nadać nowy kierunek dla filmowego świata DC po odejściu Zacka Snydera. Kryzys na Nieskończonych Ziemiach jest ogromnym crossoverem z komiksów, którego skala i rozmach spokojnie mogłyby konkurować z największymi łączonymi produkcjami w MCU. Zmienia się jednak kierownictwo i trudno powiedzieć, jaki plan na przyszłość będzie miało studio.

W sieci znalazła się za to informacja, że projekt o Black Canary z udziałem Jurnee Smollett-Bell jest nadal w przygotowaniu. Po usunięciu Batgirl wielu obawiało się, że kolejne projekty skierowane bezpośrednio na HBO Max zostaną również poddane kasacji. Spin-off Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) ogłoszony został pierwszy raz w 2021 roku, ale od tamtego czasu nie słyszeliśmy na jego temat nowych doniesień. W nowym raporcie TVLine potwierdza, że produkcja dalej ma być w przygotowaniu i prace będą kontynuowane. Rzecznik HBO Max potwierdził z kolei, że serial o Zielonych Latarniach - nomen omen - wciąż ma zielone światło i ujrzy światło dzienne. Serial ma mieć premierę w 2024 roku.

DC

Bezpieczne mają być też kolejne sezony seriali Titans oraz Harley Quinn. Ten pierwszy obecnie kończy prace na planie 4. sezonu, zatem możemy być pewni, że pojawi się na HBO Max.