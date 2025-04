Kylo Ren kontra... Rycerz Ren? Nowe okładki i szkice koncepcyjne z serii Star Wars: Legacy of Vader

fot. Marvel Comics

Reklama

Star Wars: Legacy of Vader to komiks Marvela, który poświęcony jest przeszłości Kylo Rena, w którego w Trylogii Sequeli wcielał się Adam Driver. Na tym etapie życia jest on przywódcą zakonu Rycerzy Ren i inspiruje się postacią swojego dziadka, legendarnego Dartha Vadera.

Podczas Star Wars Celebration w Japonii ukazano nowe alternatywne okładki. Jedna z nich przedstawia nową przeciwniczkę Kylo, którą ma być niejaka Tava Ren, dowodząca innym odziałem Rycerzy Ren. Możliwe, że zawalczy ona o władzę z Benem. Tava ma zadebiutować w 8. zeszycie z serii.

Wyciek nowego zwiastuna do The Mandalorian & Grogu. Data premiery, syn Jabby i wiele więcej!

On sam ma z kolei trafić w niewolę na planecie Tatooine, z której pochodził jego dziadek. Zostanie pojmany przez niejakiego Gardullę z rasy Huttów. Inna okładka zdradza, że stanie do walki również z innym Rycerzem Ren lub kimś, kto po prostu przejął jego miecz świetlny. Pokrywa się to z opisem, ponieważ Gardulla ma mieć na swoich usługach tajemniczego użytkownika Mocy.

W sieci pojawiły się też szkice koncepcyjne Tavy. Odpowiedzialne za nie jest ilustrator Stefano Raffaele.

Star Wars: Legacy of Vader - alternatywne okładki i szkice koncepcyjne