Szybcy i wściekli 10 klapą finansową? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń

Według analizy portalu The Wrap film Szybcy i wściekli 10 po emisji w kinach przyniesie studiu Universal Pictures od 100 do 150 mln dolarów strat finansowych. Co na to wpłynęło?

Film zebrał w kinach z całego świata 704,71 mln dolarów. W tym mamy 145,96 mln dolarów z Ameryki Północnej i 558,75 z reszty świata. Do tego przez różne czynniki na czele z covidowymi protokołami bezpieczeństwa budżet sięgnął 340 mln dolarów. Aby więc wyjść na zero film musiałby zebrać 800-850 mln dolarów z kin, ale jak wiemy tego nie osiągnął.

Przypomnijmy, że kluczowy jest tutaj fakt: producenci dostają jakieś 40% wpływów z Ameryki Północnej, ale ta wartość jest o wiele mniejsza z reszty świata, więc jak w Ameryce Północnej osiąga się tak mało przy tak wysokich kosztach trudno o sukces finansowy.

Film jest jednak już dostępny w VOD, w którym można kupić wersję cyfrową na własność (w Polsce cena to 54,99 zł), więc nie jest wykluczone, że jeśli ta sprzedaż będzie dobra, uda się zminimalizować straty. Na ten moment te wpływy nie są znane.

To jednak nie ma wpływu na rozwój serii. W planach jest film o Luke'u Hobbsie (Dwayne Johnson) oraz Szybcy i wściekli 11.