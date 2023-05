Szybcy i wściekli 10 - Brie Larson, Michelle Rodriguez i Jordana Brewster chcą kobiecy spin-off

Fot. Materiały prasowe

W rozmowie z Entertainment Tonight, podczas światowej premiery Szybkich i Wściekłych 10, aktorki grające w filmie, czyli Brie Larson (Tess), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) i Jordana Brewster (Mia Toretto), powiedziały co myślą o spin-offie, w którym na pierwszym planie byłyby kobiece bohaterki. Zobaczcie, co mają do powiedzenia na ten temat.

Szybcy i wściekli 10 - aktorki chcą kobiecy spin-off

Brie Larson powiedziała, że raczej nie obraziłyby się na nic, co przewiduje je wszystkie razem, a Michelle Rodriguez dodała, że popiera ten pomysł:

Jestem za! Dawać ten film!

Jordana Brewster zasugerowała:

Charlize To, co chciałabym zobaczyć:[Theron], ja, Natalie [Emmanuel], Michelle i Brie. Chciałabym zobaczyć, jak wszystkie razem dajemy czadu!

Michelle Rodriguez powiedziała, że Hollywood przydałby się taki film i nie ma naprawdę dobrych tytułów w tym klimacie, a Brie Larson dodała, że wszystkie chciałyby spędzić razem jeszcze więcej czasu.

Szybcy i wściekli 10