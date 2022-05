Szybcy i wściekli 10 - kto wyreżyseruje? Wybrano filmowca z MCU!

Louis Leterrier

Jak donosi Deadline, faworytem studia Universal do roli reżysera filmu Szybcy i wściekli 10 jest Louis Leterrier. Jeszcze nie zamknięto formalności, więc wiele się może zmienić, ale obie strony są chętne do współpracy. Źródła portalu twierdzą, że trzeba dograć terminarz z innymi projektami reżysera. Według Variety to jest jednak już formalność, a sprawa jest uzgodniona.

Kim jest Louis Leterrier?

Fani kina akcji na pewno pamiętają jego wciąż popularny film Transporter z Jasonem Stathamem w roli głównej, a wielbiciele MCU znają go z Incredible Hulk. Na koncie ma też takie filmy jak Iluzja, Starcie tytanów, Człowiek pies i ostatnio francuski film akcji Netflixa Nieobliczalni 2. W ostatnich latach uznanie zdobył pracując przy serialach Ciemny kryształ: Czas buntu oraz Lupin.

Na razie nie wiadomo, kiedy reżyser podpisze kontrakt i ruszy na plan. Każdy dzień bez reżysera kosztuje studio milion dolarów, więc im zależy na czasie. Prace na planie trwały w Londynie, zanim Justin Lin zrezygnował z - podobno - powodu konflikt uz Vinem Dieselem. Justin Lin pozostaje producentem filmu oraz współscenarzystą z Danem Mazeau.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w 2023 roku.