Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną
Po ostatnich plotkach, wedle których powstanie filmu Szybscy i wściekli 11 było zagrożone, Vin Diesel, największa gwiazda całej serii, opublikował wymowne zdjęcie na Instagramie, które potwierdza, że produkcja znajduje się nadal na dobrych torach. Problemy rozwiązane.
Na początku października 2025 roku pojawiła się nieoficjalna informacja o problemach za kulisami filmu Szybcy i wściekli 11 - zwieńczenia całej sagi dotychczasowych części o grupie złodziei i kierowców, którzy niejednokrotnie już uratowali świat, a nawet wybrali się w kosmos. Okazało się wówczas, że nie jest pewne, czy film w ogóle powstanie. Studio rzekomo żądało obcięcia znacznej części budżetu po tym, jak poprzednia część nie przyniosła zadowalającego wyniku finansowego w kinach. Premiera zaplanowana na 2027 rok również nie była pewna, a nawet żaden scenariusz nie był gotowy. Cała produkcja stała pod znakiem zapytania. Teraz wygląda na to, że Vin Diesel rozwiał wątpliwości, a Szybcy i wściekli dostaną swoje zakończenie.
Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł
Vin Diesel opublikował wymowne zdjęcie na Instagramie w towarzystwie Michaela Mosesa - szefa od marketingu z ramienia Universal Pictures. Na plecach gwiazdy całej serii widzimy za to koszulkę z napisem: "Fast X: Part 2 Los Angeles Production 2025", co jawnie sugeruje, że prace nad filmem nadal trwają i proces nie jest zagrożony anulowaniem lub przerwą.
Moses skomentował dodatkowo post następującymi słowami:
Wygląda to na potwierdzenie, iż produkcja Szybkich i wściekłych 11 będzie kontynuowana, a film, mimo problemów, prawdopodobnie doczeka się szczęśliwego zakończenia i pojawi w kinach.
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1981, kończy 44 lat