Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

Po ostatnich plotkach, wedle których powstanie filmu Szybscy i wściekli 11 było zagrożone, Vin Diesel, największa gwiazda całej serii, opublikował wymowne zdjęcie na Instagramie, które potwierdza, że produkcja znajduje się nadal na dobrych torach. Problemy rozwiązane.
Wiktor Stochmal
Tagi:  vin diesel 
szybcy i wściekli 11
Szybcy i wściekli 5 fot. Universal Pictures
Na początku października 2025 roku pojawiła się nieoficjalna informacja o problemach za kulisami filmu Szybcy i wściekli 11 - zwieńczenia całej sagi dotychczasowych części o grupie złodziei i kierowców, którzy niejednokrotnie już uratowali świat, a nawet wybrali się w kosmos. Okazało się wówczas, że nie jest pewne, czy film w ogóle powstanie. Studio rzekomo żądało obcięcia znacznej części budżetu po tym, jak poprzednia część nie przyniosła zadowalającego wyniku finansowego w kinach. Premiera zaplanowana na 2027 rok również nie była pewna, a nawet żaden scenariusz nie był gotowy. Cała produkcja stała pod znakiem zapytania. Teraz wygląda na to, że Vin Diesel rozwiał wątpliwości, a Szybcy i wściekli dostaną swoje zakończenie.

Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

Vin Diesel opublikował wymowne zdjęcie na Instagramie w towarzystwie Michaela Mosesa - szefa od marketingu z ramienia Universal Pictures. Na plecach gwiazdy całej serii widzimy za to koszulkę z napisem: "Fast X: Part 2 Los Angeles Production 2025", co jawnie sugeruje, że prace nad filmem nadal trwają i proces nie jest zagrożony anulowaniem lub przerwą.

Moses skomentował dodatkowo post następującymi słowami:

Driftując z Domem Toretto. Planujemy wszystko. Już wszystko rozwiązaliśmy.

Wygląda to na potwierdzenie, iż produkcja Szybkich i wściekłych 11 będzie kontynuowana, a film, mimo problemów, prawdopodobnie doczeka się szczęśliwego zakończenia i pojawi w kinach.

Źródło: worldofreel.com

