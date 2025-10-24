placeholder
Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

Sylvester Stallone otrzymał nominację do Oscara za rolę Rocky’ego w filmie Creed. Wybitna i wymagająca kreacja mogła jednak wyglądać inaczej - i być jeszcze trudniejsza. W nowym wywiadzie aktor zdradził, że Ryan Coogler chciał uśmiercić kultowego bohatera.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  rocky balboa 
Creed
Rocky Balboa fot. materiały prasowe
Sylvester Stallone skradł serca widzów i krytyków swoją rolą Rocky’ego w filmie Creed. Okazuje się jednak, że jego historia mogła wyglądać zupełnie inaczej. W rozmowie z magazynem GQ aktor ujawnił, że według oryginalnego pomysłu Rocky Balboa miał umrzeć. Planowano dla niego dramatyczny wątek - bohater miał zachorować na stwardnienie zanikowe boczne.

Creed - niezrealizowana śmierć Rocky’ego

Sylvester Stallone wyjaśnia, że na taki los nalegał reżyser i współscenarzysta filmu, Ryan Coogler. Aktor przyznaje, że był wobec tego pomysłu niechętny i czuł się z nim niekomfortowo, dlatego ostatecznie sam naciskał, by zmienić zakończenie.

- Nigdy nie czułem się z tym dobrze. Unikałem tego pomysłu przez dwa–trzy lata. Ryan Coogler był bardzo uparty, naciskał na taki finał. Obaj mieliśmy tego samego agenta, ale nie chciałem grać w historii, w której Rocky umiera. Miał stwardnienie zanikowe boczne. Powiedziałem mu, że mam problem z uśmiercaniem takich bohaterów. Wolałbym, żeby wsiadł do jakiegoś pociągu i już nigdy go nie widzimy. Ale jego śmierć kompletnie by przybiła widzów.

Creed 2fot. materiały promocyjne

Gdy ostatecznie uzgodniono, że Rocky nie zginie, Stallone wspomina to doświadczenie bardzo pozytywnie. Uważa, że było to dobre wyzwanie i że całość wyszła naprawdę dobrze.

Zobacz także: Fallout - plakaty bohaterów 2. sezonu

Aktor dodał też, że nie pojawił się w Creed 3, ponieważ - jego zdaniem - obecność Rocky’ego byłaby już powtórzeniem tego, co widzowie dostali w poprzednich częściach. Szczególnie że na końcu Creed 2 padło jasno, że Balboa nie jest już potrzebny swojemu podopiecznemu.

Film Creed: Narodziny legendy jest dostępny w Polsce w Prime Video.

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
