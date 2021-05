Szybcy i wściekli 9 ożywią kina w czasie pandemii. Prognozy finansowe zaskakują

fot. screen z YouTube

Szybcy i wściekli 9 będą gigantycznym hitem pomimo pandemii koronawirusa. Na to wskazują wstępne prognozy box office, które zapowiadają, że poza USA w weekend otwarcia film zbierze od 160 do 180 mln dolarów. Mówimy o wyniku z Korei Południowej, Rosji, Hongkongu i Chin, bo od 19 maja do 21 maja ten film już tam wchodzi na ekrany. Analitycy zwracają uwagę, że prognozy są wstępne i ostatecznie wyniki mogą być o wiele wyższe. Nie jest to zaskoczeniem, bo Chińczycy szaleją za Szybkimi i wściekłymi, a tam kinowa normalność gwarantuje kosmiczne wpływy. Możemy być pewni, że ten film w tym kraju pobije wszelkie rekordy.

Kolejne rynki, które wpuszczą Szybkich i wściekłych 9 na ekrany wejdą 17 czerwca i 25 czerwca. W tym drugim terminie Polska jest na liście krajów z planowaną premierą. Jednak eksperci zwracają uwagę, że w Europie może nie być tak dobrze, bo premiera będzie pokrywać się z Euro 2020, czyli mistrzostwami w piłce nożnej. W czasach przedpandemią kino zawsze przegrywało z meczami i dlatego przeważnie wielkie premiery były opóźniane.

Otwarcie filmu Szybcy i wściekli 9 tknie jednak więcej życia w kinach i być może to będzie przeważać, nawet w kontekście Euro 2020. Można wręcz spekulować, że wygłodniali widzowie chcący szalonej kinowej rozrywki chętnie wybiorą się na ten film.

Zapowiadane globalne otwarcie będzie największym w czasach pandemii i bardzo zbliżonym do czasów sprzed ataku koronawirusa.

