Szybcy i wściekli 9 - zapowiedź wersji reżyserskiej filmu. Znajdą się w niej sceny niepokazane w kinie

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 9 stał się najbardziej kasowym filmem z Hollywood od początku pandemii. Studio Universal podało, że produkcja przekroczyła granicę 700 mln dolarów zarobionych w box office. Do obsady nowej części dołączył John Cena, który zagrał antagonistę. Do swoich ról powrócili m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Sung Kang, Kurt Russell, a także Charlize Theron. Również za kamerą ponownie stanął Justin Lin, który był reżyserem tej samochodowej franczyzy od trzeciej do szóstej części.

Już 7 września trafi do dystrybucji cyfrowej wersja reżyserska filmu zatytułowana F9: The Fast Saga Director's Cut, która trwa 2 godziny 29 minut (o 7 minut dłużej niż kinowa wersja). Mają na niej znaleźć się rozszerzone sceny akcji, które nie zostały pokazane w kinie. Produkcja ukaże się na Blu-ray 21 września w USA i będzie zawierać dwie wersje filmu. Pojawią się też inne dodatki związane z "DNA Szybkich i wściekłych" w tym m.in. wpadki z planu, video o pracy na planie Justina Lina i jego komentarz oraz wypowiedź Johna Ceny. Poniżej możecie obejrzeć zapowiedź tego "doładowanego" wydawnictwa.

Vin Diesel umieścił na swoim Instagramie inną zapowiedź filmu. Aktor zachęca do zapoznania się z nową wersją wspominając o powrocie Justina Lina, który napędza sagę jak nikt inny.

Poniżej znajduje się okładka nadchodzącego wydawnictwa.

fot. Universal Pictures