Tacy jesteśmy - teaser i zdjęcia 6. sezonu. Aktorzy dostali dużą premię

fot. NBC

Tacy jesteśmy (ang. This is Us) zakończy się na 6. sezonie. Pierwszy odcinek finałowej serii będzie mieć premierę 4 stycznia 2022 roku na NBC. Do serialu powróci cała obsada mi.in. Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson i Chris Sullivan. Widzowie przekonają się, jak potoczą się losy rodziny Pearsonów.

Do sieci trafił króciutki teaser nowego sezonu, a także zdjęcia oraz plakat, na których możemy zobaczyć głównych bohaterów: Jacka i Rebeckę, Randala z rodziną oraz z Beth, Kevina, a także Kate z Phillipem. Fotografie nie zdradzają żadnych szczegółów fabuły.

Tacy jesteśmy - teaser 6. sezonu

Tacy jesteśmy - zdjęcia z 6. sezonu

Tacy jesteśmy - sezon 6, odcinek 1

Podano również tytuły oraz daty premier poszczególnych odcinków, które zostaną wyemitowane na NBC. Warto dodać, że serial jest dostępny w Polsce na Amazon Prime Video (wszystkie 5. sezonów).

6x01 - The Challenger - 4 styczeń 2022 rok

6x02 - Yellow Brick Road - 11 styczeń 2022 rok

6x03 - Four Fathers - 18 styczeń 2022 rok

6x04 - Don't Let Me Keep You - 1 luty 2022 rok

6x05 - Heart And Soul - 22 luty 2022 rok

6x06 - tytułu nie podano - 1 marzec 2022 roku

Jak dowiedziało się Deadline przed finałowym sezonem aktorzy zażądali podwyżek płac, co nie dziwi uwzględniając wielki sukces i popularność jaką osiągnął serial. Twórca produkcji Dan Fogelman wspierał w tej decyzji Milo Ventimiglię (Jack), Mandy Moore (Rebecca), Sterlinga K. Browna (Randall), Chrissy Metz (Kate), Justina Hartleya (Kevin), Susan Kelechi Watson (Beth), Chrisa Sullivana (Toby) i Jona Huertasa (Miguel). Ostatecznie 20th TV i NBC opornie zgodziło się na 2 miliony dolarów premii pieniężnej dla każdego z siedmiu oryginalnych członków obsady i 1 milion premii dla Huertasa, który zaczynał jako powracająca postać.

Warto wspomnieć, że po 2. sezonie główna obsada aktorów wynegocjowała duże podwyżki. Wynagrodzenie Ventimiglii, Moore, Browna, Metz, Hartleya, Watson i Sullivana wynosi 250 tys. dolarów za odcinek i od tego czasu utrzymują parytet. Podobno obsada walczyła, żeby również Huertas otrzymał wspomniany bonus na ich poziomie, na co stacja telewizyjna się nie zgodziła. Aktorzy zaoferowali połączenie części własnych bonusów i przekazanie ich Huertasowi, aby wyrównać premie, ale on odrzucił tę ofertę. NBC, 20th TV i obsada odmówili komentarza w tej sprawie.