Koło czasu - wzrost sprzedaży książek. Showrunner wyjaśnia dużą zmianę w fabule

Serial Koło czasu jest oparty o cykl autorstwa Roberta Jordana, który składa się z 14 pozycji oraz jednego prequela zatytułowanego Nowa wiosna. Jego książki ukazywały się w latach 1994-2005. Trzy ostatnie tomy napisał Brandon Sanderson po śmierci pisarza. Powstały na podstawie jego notatek i wydano je w latach 2009-2013 (w Polsce ostatni tom pt. Pamięć Światłości wydano w 2016 roku). Dzięki serialowi Amazon Prime Video, który stał się wielkim hitem (to najchętniej oglądana premiera serialu 2021 roku i jedna z 5 najlepszych premier wszechczasów na platformie), nastąpił wzrost zainteresowania powieściami z tego cyklu fantasy. Na Amazon pierwszy tom Koła czasu pt. Oko świata znalazł się na 5. miejscu sprzedaży książek z działu fantastyki, a także wskoczył na 9. miejsce wśród użytkowników Kindle'a.

Warto dodać, że 1. sezon jest oparty nie tylko o Oko świata, ale też wykorzystuje elementy fabuły z kolejnych dwóch tomów: Wielkie polowanie i Smok Odrodzony. Czytelnicy, którzy znają powieści na pewno dostrzegli już zmiany w historii, które wprowadzili twórcy produkcji. Jedną z tych najbardziej istotnych dotyczy Smoka Odrodzonego, którego poszukuje Moiraine. Według przepowiedni ma zbawić świat lub wywołać nowe Pęknięcie Świata. W odróżnieniu do książek, gdzie wyraźnie wskazuje się, że musi to być mężczyzna, serial dopuszcza możliwość, że Smokiem Odrodzonym może być też kobieta. Showrunner Rafe Judkins na Reddit wyjaśnił, dlaczego podjęli decyzję o takiej zmianie, która nie dotyczy tylko płci Smoka.

Podstawową zmianą, jaką wprowadziliśmy było to, że ludzie nie są w 100% przekonani, że te proroctwa sprzed 3000 lat są w 100% dokładne. Wydaje się to trochę bardziej prawdziwe dla świata, bo postacie kwestionują proroctwa Smoka i jego szczegóły znacznie bardziej w serialu niż w książkach (chociaż w książkach jest kilka scen, które również to pokazują, a my to właśnie rozszerzyliśmy).

Twórca podkreśla, że ludzie nie ufają Aes Sedai, a co dopiero mają wierzyć w przepowiednie spisane tysiące lat wcześniej. Ponadto same Aes Sedai nikomu nie ufają, a w szczególności Moiraine (w tej roli Rosamund Pike).

Koło czasu - premiera 4. odcinka 26 listopada na Amazon Prime Video.