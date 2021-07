Nowy koreański heros jest potężny jak... Sentry. Jeszcze gorzej, że mafia wyprała mu mózg

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że do uniwersum Marvela zostanie wprowadzony nowy heros z Korei Południowej, Taegukgi. Mało kto spodziewał się jednak, że stanie się on jednym z najpotężniejszych bohaterów w całym świecie Domu Pomysłów. Jak ujawniają plansze promocyjne zeszytu Black Cat Annual #1, kolejnej odsłony wydarzenia Infinite Destinies, moc nowej postaci równa jest tej, którą dysponuje Sentry, uznawany za najsilniejszego Mściciela wszech czasów, władającego "mocą miliona eksplodujących Słońc".

Z rozmowy Felicii Hardy i White Fox dowiadujemy się w dodatku, że Taegukgi bywa nazywany "koreańskim Hyperionem", natomiast później porównuje się go z Blue Marvelem. Problem z nowym herosem jest taki, że mafia wyprała mu mózg i przejęła nad nim kontrolę; gangsterzy zagrozili, że jeśli koreański rząd nie odda im władzy, potężny bohater zaatakuje Seul. W tym samym mieście właśnie przebywa Black Cat, które razem z drużyną Tiger Division (uznawaną za "koreańskich Avengers") próbuje powstrzymać nadchodzące zagrożenie.

Black Cat Annual #1 - plansze

Ostatnie plansze tego zeszytu wyjawiają, że Taegukgi został ostatecznie uwolniony spod wpływu mafii, choć czytelnicy nie dostają potwierdzenia, czy taki stan rzeczy jest trwały.