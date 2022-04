Tajna Inwazja - zdjęcia do serialu MCU zakończone. Oto logo nowej organizacji Nicka Fury'ego

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Tajna Inwazja to kolejny z seriali Marvel Studios i platformy Disney+, które wchodzą w skład MCU. Zakończono zdjęcia do projektu. Do sieci trafiło ujęcie czapki z daszkiem, jednego z gadżetów, które ekipa produkcji otrzymała w związku z zakończeniem prac. Najbardziej intrygującym jej elementem jest logo przedstawiające sowę z zegarem i przepaską na oku. Sugeruje się, że jest to grafika nowej organizacji Nicka Fury'ego po finale jego przygody z T.A.R.C.Z.Ą. Poniżej możecie sprawdzić zdjęcia wspomnianej czapki.

Fabuła serialu jest oparta na kultowej serii komiksowej Marvela, która opowiada o inwazji kosmicznej rasy Skrulli na Ziemię. Zmiennokształtni obcy podszywali się podczas niej pod różnych bohaterów uniwersum Domu Pomysłów, aby móc bez przeszkód infiltrować naszą planetę i wprowadzać swoje plany w życie.

Tajna Inwazja - czapka z logo organizacji

Tajna Inwazja - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald i Carmen Ejogo. Za reżyserię serialu odpowiadają Thomas Bezucha i Ali Selim.