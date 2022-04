Moon Knight - w 5. odcinku zobaczymy debiut Sofii Danu jako [SPOILER]?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Już 27 kwietnia na platformie Disney+ zadebiutuje 5. odcinek serialu Moon Knight. Do końca sezonu pozostały zatem dwa epizody i wielu fanów zastanawia się, kiedy wreszcie na ekranie zadebiutuje rumuńska aktorka, Sofia Danu (Silent Witness).

Portal ComicBookMovie.com podaje, że piąty odcinek został przedwcześnie i przez przypadek podesłany części krytyków, kiedy otrzymywali do recenzji cztery epizody. Z relacji osób, które widziały już nadchodzący odcinek wynika, że to właśnie w nim zobaczymy Sofie Danu, która ma wcielić się w egipską boginię Ammit. Na ten moment oczywiście nie wiadomo, czy będzie pod ludzką postacią, czy może zobaczymy ją z wygenerowaną w CGI głową krokodyla (a może obie te wersje).

Marvel

Arthur Harrow (Ethan Hawke) nie cofnie się przed niczym, aby uwolnić Ammit i wygląda na to, że może do tego dojść już w 5. odcinku. Nie wiemy jednak, co dzieje się z Markiem Spectorem (Oscar Isaac), więc może Ammit pojawi się już teraz wyłącznie w jego głowie. Widzowie Disney+ dowiedzą się tego już 27 kwietnia.