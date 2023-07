Tajna inwazja - budżet serialu jest kosmiczny. Nikt nie może uwierzyć w tę kwotę

fot. materiały prasowe

Jak donosi Forbes, który dotarł do dokumentów finansowych, Disney wydał na serial Tajna Inwazja kosmiczną kwotę 211,6 mln dolarów. Jest to więc kwota budżetu większa niż większości najbardziej efektownych kinowych superprodukcji MCU. Wszyscy są zdumieni tymi rewelacjami, bo jest to serial dość kameralny i kompletnie pozbawiony widowiskowości, więc w sieci panuje konsternacja: na co Disney wydał tyle milionów dolarów? To wychodzi średnia 35,3 mln dolarów na odcinek. A jest ich łącznie sześć.

MCU - budżety

Bardziej efektowne seriale MCU na czele z Lokim, Falconem i Zimowym żołnierzem oraz Hawkeyem miały budżety zamykające się w kwocie około 150 mln dolarów. Wszyscy jednak są zgodni, że tutaj na ekranie te pieniądze były widoczne, a w Tajnej inwazji tego nie ma.

Na ten moment nikt z Disneya ani z Marvel Studios nie skomentował rewelacji dziennikarzy Forbesa. Do końca emisji Tajnej inwazji zostały dwa odcinki.

Dla porównania jeden z najlepiej ocenianych seriali 2022 roku Gra o tron: Ród smoka miał budżet 150 mln dolarów.