Thor: Miłość i grom - zestaw LEGO zdradza ważny punkt fabuły filmu

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom to kolejny film z Kinowgo Uniwersum Marvela, który przedstawia losy tytułowego Boga Piorunów. W sieci pojawiły się zdjęcia zestawu LEGO związanego z widowiskiem. Przedstawia on atak na Nowy Asgard dokonany przez Gorra oraz tajemniczą bestię. Sugeruje się, że może to być znany z komiksów wąż Jormungand. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że czarnym charakterem produkcji będzie Gorr Rzeźnik Bogów, a Jane Foster stanie się żeńską wersją Thora, gdy znajdzie się w posiadaniu Mjolnira. Ponadto w widowisku mają pojawić się członkowie drużyny Strażników Galaktyki, z którą związał się (przynajmniej na chwilę) główny bohater.

Thor: Miłość i grom - zestaw LEGO

Thor: Miłość i grom zestaw LEGO

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w kinach w USA 8 lipca 2022.

