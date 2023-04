Tajna inwazja - serial MCU zaskoczy. Nowe przecieki sugerują coś świeżego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Jak donosi Cosmic Circus, serial Tajna Inwazja ma być w pełni szpiegowskim thrillerem, który swoim klimatem najbardziej będzie przypominać to, co dał widzom film Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, który również w tym gatunku był osadzony. Każdy odcinek ma oferować ciągłe zwroty akcji, które sprawią, że fani i widzowie będą mieć więcej pytań, niż odpowiedzi. A to samo w sobie ma ich angażować w historię do momentu, gdy te odpowiedzi będą pokazane. Wcześniej twórcy porównali swój serial do takiego Homeland.

Tajna inwazja - o czym jest serial?

Historia skupia się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który odkrywa spisek na mocy którego zmiennokształtne istoty znane jako Skrulle chcą dokonać inwazji na Ziemię. Wprowadzają podwójnych agentów do najważniejszych miejsc na świecie. Tam, gdzie mogą zdobyć władzę i przywileje. A jako że Skrulle mogą upodobnić się do każdego, nikt nie wie do końca kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Fury wraz zaufanymi sojusznikami Everettem Rossem, Marią Hill oraz Skrullem Talosem, który żyje na Ziemi muszą się ścigać z czasem, by zapobiec inwazji i uratować ludzkość.

Tajna inwazja - premiera w Disney+ odbędzie się 21 czerwca 2023 roku.