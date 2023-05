Tajna Inwazja - jest nowe zdjęcie z serialu. Dwa arcydzieła kina inspiracjami dla produkcji

W najbliższym numerze magazynu Empire znajdzie się obszerny materiał na temat nadchodzącego serialu Disney+, Tajna Inwazja. W wywiadzie promocyjnym reżyser Ali Selim zabrał głos w kwestii produkcji, wyjawiając m.in., jak wiele konwencji zobaczymy na ekranie i które z arcydzieł światowego kina były dla niego inspiracjami w przedstawianiu postaci Nicka Fury'ego. Jak stwierdza twórca:

Rozmawialiśmy naprawdę dużo o klasycznych filmach szpiegowskich w klimacie noir, takich jak. Droga Nicka w tej opowieści będzie jak przejście z noir do westernu. On stanie się rewolwerowcem idącym wzdłuż głównej ulicy miasteczka, szukając oprychów, których musi pokonać. Przejdziemy drogę od Trzeciego człowieka do tego, copokazał w filmie