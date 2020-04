Tak mogła wyglądać gra z Supermanem od twórców serii Arkham. Szkic trafił do sieci

Superman to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komiksowych superbohaterów. Nie ma on jednak szczęścia do gier i praktycznie wszystkie produkcje z nim w roli głównej okazywały się w najlepszym wypadku średniakami. Wygląda na to, że taki stan chciało zmienić studio Rocksteady lub Warner Bros. Montreal, czyli autorzy gier z serii Batman: Arkham. Plotki na temat nowej gry z Człowiekiem ze Stali pojawiały się w sieci regularnie, teraz zaś jeden z internautów dotarł do interesującego szkicu koncepcyjnego.

Użytkownik Twittera o pseudonimie tatlinsky odkrył ciekawą grafikę w portfolio Joëla Dos Reis Viegasa, artysty, który pracował m.in. nad Arkham Origins i Arkham Knight. Ilustracja przedstawia Supermana w trakcie lotu nad miastem. Trudno jednak ustalić czy jest to Metropolis - w tle nie widać charakterystycznego budynku Daily Planet.

Here is another concept art with Superman I found on Joël Dos Reis Viegas portfolio. The interesting thing about it is that art was in Batman games tab just like those "Suicide Squad" related arts. Joël was concept artist at WB Montreal at that time. pic.twitter.com/VNzROanIxz

— Tim (@tatlinsky) April 13, 2020