Pezet wypuścił własną grę mobilną. Rap Game: The Strife możecie sprawdzić na smartfonach i tabletach

fot. youtube.com

W cyfrowych sklepach App Store i Google Play pojawiła się gra mobilna zatytułowana Rap Game: The Strife. Projekt ten prawdopodobnie przeszedłby bez echa, gdyby nie fakt, że stoi za nim polski raper Pezet. Produkcja nawiązuje do jego postaci i historii na polskiej scenie muzycznej, przedstawiając historię młodego rapera, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z muzyką.

Debiutowi gry mobilnej towarzyszyła premiera teledysku zatytułowanego Rap Game. W klipie znalazło się wiele nawiązań do nowej produkcji.

Rap Game: The Strife to gra, która bynajmniej nie jest żadnym rap battle. To fajna gierka na telefon, trochę „bijatyka”, trochę przygodówka z na wpół otwartym światem. Mega mnie cieszy i jara, to, że spróbowaliśmy z chłopakami zrobić coś całkowicie innego niż dotychczas a jednak bardzo spójnego z moją osobowością i charakterem. Mam nadzieję, że sporo ludzi będzie w nią grało i będzie miało taki sam albo nawet większy fun niż ja - wyjaśnia Pezet, pomysłodawca gry.