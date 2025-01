Sydney Sweeney może zagrać w adaptacji książki mistrza grozy

HBO

Prestiżowy portal Deadline informuje, że Sydney Sweeney jest w trakcie negocjacji głównej roli do adaptacji książki The Masque Of The Red Death autorstwa Edgara Allana Poe, znanego mistrza grozy. Będzie to to produkcja studia A24 i Picturestart.

Maska szkarłatnej śmierci - fabuła książki Edgara Allana Poe

Tytuł nowelki Edgara Allana Poe na polski jest zazwyczaj tłumaczony jako Maska szkarłatnej śmierci. Historia opowiada o księciu, który w jednej ze swoich posiadłości ukrywa się przed siejącą spustoszenie dżumą. Wraz z mieszkańcami starają się zapomnieć o siejącej spustoszenie zarazie, jednak nie ma przed nią ucieczki.

Na razie nie wiadomo, na ile fabuła adaptacji będzie wierna oryginałowi.

Maska szkarłatnej śmierci - informacje o nowej adaptacji

Charlie Polinger (Sauna) zajmuje się scenariuszem i reżyserią adaptacji Maski szkarłatnej śmierci. Za krajową dystrybucję odpowiada studio A24. Polinger pełni również rolę producenta wykonawczego wraz z Lucy McKendrick. Źródła Deadline uważają, że zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w tym roku. Sydney Sweeney negocjuje główną rolę i na razie nie wiadomo, kto miałby jej partnerować na ekranie.

Sydney Sweeney - role aktorki

Z czego znana jest Sydney Sweeney? Aktorka zyskała rozpoznawalność dzięki roli w popularnym serialu młodzieżowym Euforia. Uznanie krytyków zapewnił jej występ w thrillerze Reality i antologii Biały Lotos. Niedawno zagrała w komedii romantycznej Tylko nie ty i horrorze Niepokalana. Jej kolejne projekty są w drodze, między innymi nowa wersja Barbarelli.

