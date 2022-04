Tales From the Borderlands otrzyma kontynuację!

fot. materiały prasowe

Kto nie grał w Tales from the Borderlands, ten niech szybko nadrabia zaległości, bo to jedna z lepszych produkcji w szalonym świecie Borderlands. Do tego na horyzoncie pojawiła się kontynuacja, którą zapowiedziano podczas PAX East w Bostonie. Produkcja ma ukazać się na rynku jeszcze w tym roku - szczegółów jednak nie zdradzono. Drugie Talesy zaoferują graczom nowych bohaterów, nową przygodę i nowe atrakcje. Pełna zapowiedź gry ma nadejść dopiero latem.

https://twitter.com/GearboxOfficial/status/1517228146633887745

Pierwsza część zadebiutowała w 2014 roku i była podzielona na odcinki, które ukazywały się w nieregularnych odstępach czasu. Nie wiadomo czy w przypadku kontynuacje twórcy i wydawca zdecydują się na taką samą formę dystrybucji. Za wydaną w 2014 roku grę odpowiadało Telltale Games, na obecnym etapie nie wiadomo, czy również to studio zaangażowane jest w prace nad sequelem.

