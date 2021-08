Borderlands - film będzie podobny do gier? Jeden z aktorów komentuje

fot. materiały prasowe

W czerwcu poinformowano o zakończeniu zdjęć do Borderlands, czyli nadchodzącego filmu na podstawie popularnej serii gier łączących postapokaliptyczny świat oraz rozgrywkę z pogranicza pierwszoosobowej strzelanki i RPG. Jak na razie nie pokazano jednak żadnego zwiastuna, ani materiałów promocyjnych, które dawałyby lepsze spojrzenie na klimat tej produkcji. Pewną wskazówkę na ten temat dał natomiast jeden z aktorów, a konkretnie Edgar Ramírez, który wciela się w rolę Atlasa.

Ramirez w rozmowie z serwisem CinemaBlend przyznał, że początkowo nie znał serii Borderlands, ale nadrobił zaległości i jest pod wrażeniem atmosfery gry.

Gry, filmy, we wszystkim tym chodzi o opowiadanie historii. W ikonicznych grach, takich jak Borderlands, to właśnie historia i klimat są tym, dzięki czemu są one tak dobre. Teraz znam grę i jej klimat jest spektakularny.

Aktor dodał też, że film będzie pod wieloma względami przypominał gry, więc fani marki powinni być zadowoleni.

Jest mroczny, dowcipny i dziwaczny. Sporo tu humoru i pewnej bezczelności. W grze jest taka postawa w stylu "nie obchodzi mnie to" i staraliśmy się to zachować, przenieść do filmu. Jestem bardzo podekscytowany tym, że fani gry będą mogli to obejrzeć i zobaczyć, jak szanujemy klimat znany z gier.

W obsadzie, poza Edgarem Ramirezem, są także m.in. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis i Jack Black.