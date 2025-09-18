Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę

Fot. Materiały prasowe

Tales from the Woods to nowa antologia grozy, która ukaże znane baśnie w ich bardziej oryginalnej, a zarazem przez to mroczniejszej formie. Na festiwalu filmowym Fantastic Fest zostaną pokazane dwa pierwsze odcinki, które przedstawią historię Śpiącej królewny i Jacka zabójcy olbrzymów. Jak podsumował producent John Hegeman: „Większość baśni, które wszyscy pokochaliśmy, była dość mroczna i udzielała przestrogi w skrajny sposób”.

Poniżej znajdziecie plakaty reklamujące oba odcinki, a pod nimi opisy fabuły.

Odcinek poświęcony Śpiącej królewnie stworzyła Mattie Do. Zapowiedziała, że ma być „mroczną i egzotyczną interpretacją znanej baśni”. Opis fabuły brzmi: „Żona gubernatora kolonialnego staje w obliczu zguby, gdy jej arystokratyczny syn zabiera śpiącą kobietę ze starożytnej świątyni w dżungli Laosu – tylko po to, by sprowadzić do domu nieśmiertelną klątwę”.

Z kolei Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy odpowiadają za drugi epizod, opowiadający o Jacku zabójcy olbrzymów, powiedzieli, że dzięki temu projektowi mogli wrócić do szaleństwa i swobody, które mieli jako niezależni twórcy. Opis fabuły tego odcinka brzmi: „W tej mrocznej interpretacji baśni o Jacku i magicznej fasoli, archeolog z początku XX wieku dokonuje ważnego odkrycia”.