Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę
Pojawiła się nowa zapowiedź antologii Tales from the Woods. Przedstawia plakat i opis fabuły dwóch pierwszych odcinków, które mają zostać pokazane na Fantastic Fest.
Tales from the Woods to nowa antologia grozy, która ukaże znane baśnie w ich bardziej oryginalnej, a zarazem przez to mroczniejszej formie. Na festiwalu filmowym Fantastic Fest zostaną pokazane dwa pierwsze odcinki, które przedstawią historię Śpiącej królewny i Jacka zabójcy olbrzymów. Jak podsumował producent John Hegeman: „Większość baśni, które wszyscy pokochaliśmy, była dość mroczna i udzielała przestrogi w skrajny sposób”.
Poniżej znajdziecie plakaty reklamujące oba odcinki, a pod nimi opisy fabuły.
Odcinek poświęcony Śpiącej królewnie stworzyła Mattie Do. Zapowiedziała, że ma być „mroczną i egzotyczną interpretacją znanej baśni”. Opis fabuły brzmi: „Żona gubernatora kolonialnego staje w obliczu zguby, gdy jej arystokratyczny syn zabiera śpiącą kobietę ze starożytnej świątyni w dżungli Laosu – tylko po to, by sprowadzić do domu nieśmiertelną klątwę”.
Z kolei Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy odpowiadają za drugi epizod, opowiadający o Jacku zabójcy olbrzymów, powiedzieli, że dzięki temu projektowi mogli wrócić do szaleństwa i swobody, które mieli jako niezależni twórcy. Opis fabuły tego odcinka brzmi: „W tej mrocznej interpretacji baśni o Jacku i magicznej fasoli, archeolog z początku XX wieku dokonuje ważnego odkrycia”.
Źródło: bloody-disgusting.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1978, kończy 47 lat