Tales of Kenzera: ZAU - soundtrack już w sieci. Muzyka wprowadzi Was w klimat gry

fot. Electronic Arts

Firmy EA Originals i Surgent Studios nawiązały współpracę z Lakeshore Records, a jej efektem jest wydanie ścieżki dźwiękowej z gry Tales of Kenzera: ZAU. Soundtrack przygotowany przez Nainitę Desai, kompozytorkę nagrodzoną nagrodą Emmy, składa się z 26 utworów. Zainteresowani mogą przesłuchać je w popularnych serwisach streamingowych, takich jak między innymi Spotify, Apple Music, Tidal czy YouTube Music. Wszystkie linki znajdziecie pod tym adresem.

Soundtrack Tales of Kenzera: ZAU inspirowany jest muzycznymi tradycjami Afryki. W utworach połączono tradycyjne, afrykańskie instrumenty z partiami orkiestrowymi, elektroniką oraz liniami wokalnymi. Do prac nad muzyką zaangażowano muzyków z całego świata - w ich skład wchodził także chór, który wcześniej pracował przy ścieżce dźwiękowej do filmu Czarna Pantera.

Tales of Kenzera: ZAU dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.