Tales Of The Walking Dead - zdjęcia i data premiery nowego serialu o świecie opanowanym przez zombie

Curtis Bonds Baker/AMC

Tales of the Walking Dead to nowy antologiczny spin-off The Walking Dead, który będzie się składać z sześciu godzinnych odcinków. Każdy z nich będzie opowiadać odrębną historię z nowymi postaciami. W jednym z epizodów powróci do swojej roli Samantha Morton, która wcielała się w Alphę.

W nowym serialu w poszczególnych odcinkach zagrają: Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda i Danny Ramirez.

Podano również datę premiery pierwszego odcinka spin-offu. Zadebiutuje on 14 sierpnia na amerykańskiej stacji AMC. Z kolei tego dnia na platformę streamingową AMC+ trafią dwa pierwsze epizody. Począwszy od 21 sierpnia epizody będą tam udostępniane z tygodniowym wyprzedzeniem. Podobną praktykę streamer stosuje przy The Walking Dead i Fear the Walking Dead.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z serialu, które możecie zobaczyć w poniższej galerii.

Tales of The Walking Dead - zdjęcia

Tales Of The Walking Dead - Terry Crews i Olivia Munn

Producent serialu - Michael Satrazemis - wyreżyserował 3 odcinki Tales of The Walking Dead. W pozostałych za kamerą stanęli Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier i Ron Underwood. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Scott M. Gimple i showrunner Channing Powell.