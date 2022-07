Tales Of The Walking Dead - zwiastun spin-offu The Walking Dead. Świeżość w uniwersum zombie! [SDCC 2022]

Curtis Bonds Baker/AMC

Tales of the Walking Dead to nadchodzący spin-off The Walking Dead. Ma on formę antologii, co oznacza, że każdy z sześciu godzinnych odcinków opowie odrębną historię nowych postaci. W jednym z epizodów powróci do swojej roli Samantha Morton, która wcielała się w Alphę.

Channing Powell, czyli showrunner serialu, zapewniał w jednym z wywiadów, że ciężko pracowali, żeby stworzyć unikalne, interesujące i zadziwiające postacie zarówno dla starych i nowych fanów The Walking Dead. Poszczególne historie będą mieć w sobie głębię i dramat. Będą również pełne grozy, ale nie zabraknie w nich też humoru.

Podczas trwającego Comic-Con San Diego zaprezentowano zwiastun Tales of the Walking Dead, w którym możemy zobaczyć nowych bohaterów serialu. W poszczególnych odcinkach wystąpią: Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda i Danny Ramirez.

Tales of The Walking Dead - zwiastun

Tales of The Walking Dead - zdjęcia

Tales Of The Walking Dead - Terry Crews i Olivia Munn

Producent serialu - Michael Satrazemis - wyreżyserował 3 odcinki Tales of The Walking Dead. W pozostałych za kamerą stanęli Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier i Ron Underwood. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Scott M. Gimple i Channing Powell.

Tales of the Walking Dead - premiera pierwszego odcinka 14 sierpnia w amerykańskiej stacji AMC. Data premiery w Polsce nie jest znana.