Tani joypad jedną z przyczyn katastrofy Titana

fot. youtube: Fragment materiału Entertainment Tonight / Wikipedia: Francis Godolphin Osbourne Stuart

Rozpoczęły się wyczekiwane procesy sądowe przeciwko OceanGate i innym osobom stojącym za batyskafem Titan, który w zeszłym roku implodował w głębinach Atlantyku podczas swojego kolejnego zejścia do wraku Titanica, w wyniku czego śmierć ponieśli wszyscy obecni na pokładzie. Już w pierwszym z pozwów znalazło się niesławne zastosowanie taniego kontrolera do gier Logitech F710 do sterowania batyskafem jako jedna z przyczyn katastrofy.

Fakt, że Titan polegał na lekko tylko zmodyfikowanym, kosztującym około 200 złotych kontrolerze Logitech F710 jako jedynym sposobie sterowania trafił na pierwsze strony gazet 18 czerwca 2023 roku, gdy w wyniku implozji łodzi podwodnej zginęło pięć osób, w tym Stockton Rush, dyrektor generalny firmy OceanGate, która była właścicielem felernego batyskafu.

fot. OceanGate

Dysponenci majątku francuskiego badacza głębin Paula-Henri Louisa Emile’a Nargeoleta są pierwszymi, którzy złożyli pozew o zawinioną śmierć przeciwko OceanGate i majątkowi pozostawionemu przez Stocktona Rusha.

Nargeolet uczestniczył w 37 zejściach do wraku Titanica i współpracował z OceanGate jako członek załogi podczas feralnej podróży. Do jego obowiązków należało szkolenie mniej doświadczonych załogantów oraz pomoc w nawigacji.

W pozwie można znaleźć wiele krytycznych uwag, które wskazują na przyczyny implozji pojazdu, z których największą jest fakt, że Titan został wykonany z włókna węglowego, które może pękać pod wpływem wielokrotnego ściskania, zamiast stosowanego powszechnie w tego typu pojazdach tytanu.

W pozwie wskazano również na wadliwy iluminator Titana oraz zastosowanie materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności/ściśliwości, które nie wytrzymały wysokiego ciśnienia w głębi oceanu.

fot. Logitech

Jeśli chodzi o sam kontroler firmy Logitech, to pozew wymienia go wraz z innymi nieodpowiednimi technologiami zastosowanymi w konstrukcji Titana. Podkreślono fakt, że działał on poprzez Bluetooth, zamiast być podłączony przewodowo, a także to, że Rush zdecydował się użyć do sterowania zwykłego gamepada zamiast wyspecjalizowanego kontrolera. Zauważono również, że Titan miał tylko jeden fizyczny przycisk w kokpicie, który służył do włączania zasilania, a wszystko inne, w tym światła i wskaźniki, było sterowane za pomocą ekranu dotykowego.

„Rush stwierdził, że Titan był dla innych łodzi podwodnych tym, czym iPhone był dla BlackBerry” – można przeczytać w pozwie. „Podobnie jednak jak w przypadku iPhone'a, żaden z kontrolerów, elementów sterujących lub wskaźników nie działałby bez stałego źródła zasilania i sygnału bezprzewodowego”.

fot. OceanGate

Nie była to pierwsza łódź podwodna firmy OceanGate wykorzystująca do sterowania kontroler do gier. Cyclops I, który wykorzystywał niemal identyczne systemy, co Titan wyposażony był w bezprzewodowy gamepad Sony DualShock 3.

Autorzy pozwu nie obwiniają pojedynczego elementu za katastrofę; zamiast tego stwierdzają, że wypadek był wynikiem awarii wielu nieprawidłowo zaprojektowanych lub skonstruowanych części lub systemów batyskafu.

W pozwie można przeczytać, że pozwani byli: „nieostrożni, niedbali, rażąco niedbali i lekkomyślni”. Skarżący domagają się 50 milionów dolarów odszkodowania.

Wkrótce po implozji Titana firma OceanGate usunęła całą swoją obecność w mediach społecznościowych i przekierowało odwiedzających ich strony internetowe na stronę wyjaśniającą, że firma zawiesiła wszystkie operacje poszukiwawcze i komercyjne.