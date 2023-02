Cate Blanchett ostrzega - będziemy powtarzać nasze błędy. Gwiazda Tár o cancel culture

Fot. Materiały prasowe

Cate Blanchett odniosła się do zjawiska znanego jako cancel culture. Aktorka ostrzegła, jakie mogą być skutki praktykowania tego ruchu. Jej zdaniem należy studiować rzeczy, które współcześnie mogą wydawać się obraźliwe bądź kontrowersyjne, by wynieść z nich wnioski. Ostrzegła, że jeśli nie będziemy tego robić, to zostaniemy skazani na powtarzanie błędów naszych przodków.

Poniżej znajdziecie wypowiedź aktorki i krótkie wyjaśnienie czym jest cancel culture.

Cancel culture - na czym polega zjawisko?

Choć trudno wyjaśnić, czym dokładnie jest cancel culture, to zwykle jego efektem jest wykluczanie pewnych treści - uważanych za problematyczne - z przestrzeni publicznej. Sprowadza się to na przykład do bojkotowania tekstów kultury lub osób, które powiedziały bądź zrobiły coś niewłaściwego. Choć początkowo stała za tym słuszna idea, żeby osoby, które zwykle unikają kary, takie jak celebryci czy bogacze, ponosili odpowiedzialność za swoje czyny, to z czasem cancel culture zyskało złą reputację przez wyolbrzymianie, bezrefleksyjność i postrzeganie problemów w czarno-białym świetle.

Cate Blanchett niedawno miała styczność z cancel culture - po premierze Tár dyrygentka Marin Alsop oskarżyła ją o bycie przeciwko kobietom i stwierdziła że sposób w jaki sportretowano główną bohaterkę filmu "łamie serce".

Cate Blanchett ostrzega - będziemy powtarzać nasze błędy

Cate Blanchett powiedziała The Radio Times (jak doniósł portal The Independent):

Jeśli nie czytasz starszych książek, które są nieco obraźliwe, w kontekście historycznym, to nigdy nie zrozumiesz, jak myśleli ludzie w tamtych czasach. A wtedy będziemy skazani na powtarzanie błędów.

Aktorka stwierdziła, że w Tár użyto cancel culture i ruchu #MeToo jako narzędzi fabularnych, poruszających egzystencjalne problemy, z którymi obecnie mierzy się społeczeństwo. Dodała też, że choć bardzo szanuje Marin Alsop, to film był o korupcyjnej naturze władzy - która wpływa na wszystkich, bez względu na płeć.

Tár - oficjalna premiera w polskich kinach odbędzie się 24 lutego 2023 roku.