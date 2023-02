Tár - Cate Blanchett mogłaby rzucić aktorstwo i zostać dyrygentką? Tak twierdzi Gustavo Dudamel

fot. materiały prasowe

Jeśli Cate Blanchett zechce porzucić aktorstwo, to prawdopodobnie otworzyła się przed nią ścieżka dla nowej kariery... dyrygentki. 24 lutego 2023 roku do kin w Polsce zawita film Tár, w którym aktorka wciela się w światowej sławy kompozytorkę. Za ten występ doczekała się kolejnej nominacji do Oscara, a pochwały spływają nie tylko od strony krytyków, ale też uznanych kompozytorów.

w Muzeum Akademii w Los Angeles, Vanity Fair zorganizowało rozmowę z aktorką, Toddem Fieldem, czyli reżyserem i scenarzystą filmu oraz Gustavo Dudamelem, uznanym dyrygentem. Dudamel nie krył swojego zachwytu produkcją, nazywając ją "wspaniałą", "unikalną" i "bardzo wiarygodną". Dudamel powiedział nawet Blanchett, że jej sposób dyrygowania i jej gesty, są bardzo naturalne. "Absolutnie możesz zostać dyrygentką w Los Angeles!" - powiedział.

Później nawet na poważnie zapytał, czy myślała o zostaniu dyrygentką naprawdę, ale aktorka stwierdziła, że było to kapitalne doświadczenie, jednak przynajmniej na razie o tym nie myśli. Wspominała też o przygotowaniach do roli i przyznała, że nie było to łatwe, bo nigdy tak naprawdę nie jest się gotowym na to, co się wydarzy na scenie.

Tár - zdjęcia

Tár

Tár – obsada

W filmie Tár wystąpili między innymi: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Mark Strong, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Sylvia Flote oraz Sydney Lemmon.

Tár - oficjalna premiera w polskich kinach odbędzie się 24 lutego 2023 roku.