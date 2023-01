Tata - zwiastun filmu. Podróż na Ukrainę, która chwyta za serce

Fot. Monika Stolarska // © 2021 Metro Films & Warner Bros. Entertainment Inc.

W filmie Tata, Eryk Lubos wciela się w postać Michała – kierowcy TIRa i samotnie wychowującego córkę Miśkę (Kurak). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy babcia nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą na Ukrainę, aby móc przekazać ciało zmarłej kobiety jej rodzinie. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Tata jest debiutem reżyserskim w filmie fabularnym Anny Maliszewskiej, która również napisała do niego scenariusz wraz z Przemysławem Chruścielewskim. W głównych rolach występują Eryk Lubos (Underdog, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Drogówka), Klaudia Kurak (Jakoś to będzie, Miłość do kwadratu) i ukraińska aktorka Polina Gromova (Shedryk, Translation no needed).

Tata - zwiastun

Tata - premiera 24 lutego 2023 roku.