Taylor Swift bije kolejne rekordy box office. Koncert zarobi na poziomie filmów Marvela

fot. YouTube/ Taylor Swift/

Reklama

Eras Tour trafi na ekrany kin na całym swiecie już 13 października. Nowe dane o wynikach przedsprzedaży biletów do kin mówią o rekordzie wszech czasów. Żaden koncert w kinach nigdy nie osiągnął tak kosmicznego wyniku. Na ten moment przekroczył on 100 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin z całego świata. Ma on trafić do 8500 kin w ponad 100 krajach. Taylor Swift więc osiąga wyniki w kinach na poziomie zarezerwowanym dla największych hitów filmowych na czele z filmami Marvela.

Koncert Taylor Swift - box office

Analitycy rynku twierdzą nawet, że gdy do tego dodamy liczby generowane przez osoby nie kupujące biletów w przedsprzedaży, które przyjdą na koncert do kina, to wynik powinien przebić 100 mln dolarów w... samej Ameryce Północnej! To będzie wówczas jedno z najlepszych otwarć kinowych w 2023 roku, w którym tylko pięć tytułów przebiło 100 mln dolarów: Barbie (162 mln dolarów), Super Mario Bros. Film (146 mln dolarów), Spider-Man: Poprzez multiwersum (120 mln dolarów), Strażnicy Galaktyki 3 (118 mln dolarów) oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania (106 mln dolarów). Eksperci nie dowierzają, bo liczby osiągane przez ten koncert są wydarzeniem bez precedensu. Nigdy do tej pory żaden koncert nie osiągał takich wpływów w box office.

Przypomnijmy, że te rekordy rozpoczęły się, gdy rozpoczęto przedsprzedaż. Wówczas koncert pobił rekord wszech czasów w amerykańskiej sieci kin AMC osiągająca w jeden dzień 26 mln dolarów. Jest to największy wynik w historii. Pobito tym samym wyczyn filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który wynosił 16,9 mln dolarów.