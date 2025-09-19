Przeczytaj w weekend
Taylor Swift powraca do kin! O czym jest jej nowy film?

Taylor Swift pracowała nad sekretnym projektem. Równolegle z premierą jej nowego albumu podbije także kino - to właśnie wtedy zadebiutuje film pełnometrażowy związany z albumem Life Of A Showgirl!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  taylor swift 
life of a showgirl
fot. materiały prasowe
Studio AMC zajmie się kinową dystrybucją filmu Taylor Swift zatytułowanego Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl - tak ekskluzywnie poinformował portal Deadline. 

Life Of A Showgirl - co wiadomo o filmie? 

Zdradzono już kilka informacji odnośnie tajnego projektu przygotowywanego przez Taylor Swift. Film promuje nowy, 12 już studyjny album piosenkarki zatytułowany The Life of a Showgirl. Produkcja ma trwać 89 minut i zawierać materiały zza kulis, przedpremierowo pokazany teledysk do The Fate of Ophelia oraz wideo z tekstami do pozostałych piosenek, a także komentarze i przemyślenia artystki na temat nowej muzyki. Film ma być wyświetlany 3, 4 i 5 października tego roku po przynajmniej 4 seanse dziennie w kinach w Stanach Zjednoczonych - równolegle z premierą albumu. Sprzedaż biletów ruszyła już dziś. 

Sama Taylor opublikowała na Instagramie posta zapowiadającego projekt. 

 

AMC wcześniej zajęło się dystrybucją filmu koncertowego Taylor Swift: The Eras Tour, który był wyświetlany w kinach na całym świecie. Z tego względu możemy liczyć na obejrzenie go także w Polsce, jednak na razie nie mamy informacji odnośnie ewentualnej sprzedaży biletów dla innych krajów. Możliwe, że zostanie on dodany także na streaming w późniejszym terminie - jak miało to miejsce z The Eras Tour, który został wykupiony przez Disney+.

Piosenka Taylor Swift w odcinku Opowieści podręcznej. Dlaczego to takie ważne dla Swifties?

Źródło: deadline, variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  taylor swift 
life of a showgirl
