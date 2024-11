Trzech zabójców i dziecko. Kaskaderzy Johna Wicka szykują komedię akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Lionsgate nabyło prawa do projektu studia 87North, zatytułowanego Three Hitmen and a Baby (Trzech zabójców i dziecko). Autorami scenariusza są Dave Matalon (Totally Killer) i Matt Altman (Red Widow). Za produkcję odpowiadają David Leitch (John Wick) i Kelly McCormick.

Trzech zabójców i dziecko – co wiemy?

Oficjalnych szczegółów fabuły jeszcze nie ujawniono, jednak tytuł wyraźnie nawiązuje do klasycznej komedii Trzech mężczyzn i dziecko z lat 80., co daje pewne wskazówki co do klimatu filmu. Produkcja ma być komedią akcji.

Biorąc pod uwagę, że za projekt odpowiada studio 87North, w ekipie ponownie znajdą się kaskaderzy znani z serii John Wick, z którymi Leitch współpracował już przy wcześniejszych produkcjach.

Dotychczas studio wydało takie hity akcji, jak Kaskader, Bullet Train, Atomic Blonde, Nikt oraz Dzika noc. W lutym ma zadebiutować ich najnowszy film Love Hurts, w którym główną rolę gra Ke Huy Quan. Trwają także prace nad Nikt 2 z Bobem Odenkirkiem, choć data premiery tego filmu nie została jeszcze ustalona.