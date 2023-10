Box Office - Taylor Swift królową weekendu. Sukces ogromny, ale jest też łyżka dziegciu

TAS RIGHTS MANAGEMENT

Zgodnie z oczekiwaniami produkcja Taylor Swift: The Eras Tour zanotowała najlepsze wyniki w weekendowym box office, już po 3 dniach wyświetlania stając się najbardziej kasowym filmem koncertowym wszech czasów. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jego weekend otwarcia szacuje się w przedziale 95-97 mln USD, do czego dochodzi 31-33 mln USD z pozostałych państw, co daje łączną kwotę globalną w wysokości 128 mln USD.

Choć start The Eras Tour, zwłaszcza na tle rezultatów innych filmów, jest znakomity, nie da się ukryć, że niektórzy z analityków prognozowali znacznie większe wpływy na rynku północnoamerykańskim - przekraczające 100 mln, bądź nawet sięgające 125 mln USD. Co więcej, nadal nie wiemy, czy produkcja koncertowa może pochwalić najlepszym październikowym otwarciem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w historii; pokonanie Jokera (96,2 mln USD) może być o tyle trudne, że według serwisu Deadline wpływy z niedzieli był niższe od zakładanych i mogą zatrzymać się na całościowej kwocie 94-95 mln USD.

Na drugim miejscu w Ameryce Północnej uplasował się film Egzorcysta: Wyznawca - do kolejnych 11 mln USD na tym rynku dorzucił on 13,7 mln z innych krajów; w tej chwili na jego koncie znajduje się blisko 85 mln USD (budżet miał wynosić zaledwie 13 mln USD). Nieźle radzi sobie także Psi Patrol: Wielki film, który w trakcie ostatnich 3 dni dołożył do swojego wyniku 7 mln USD ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz 21,2 mln z pozostałych rynków, co przekłada się na globalne wpływy na poziomie 126,4 mln USD.

Na rynku północnoamerykańskim za podium znalazły się Piła 10 (5,7 mln USD) i Twórca (4,3 mln USD); w skali całego świata produkcje mają na swoim koncie odpowiednio 71,3 mln USD i 79,1 mln USD.

Dodajmy też, że Oppenheimer w miniony weekend powiększył swój globalny stan posiadania o 1,7 mln USD, co łącznie daje obecnie 942 mln USD.