X-Men 3 - tym kuriozalnym scenariuszem chciano "oszukać" Halle Berry. Reżyser zrezygnował

Reżyser filmu X-Men: Pierwsza klasa, Matthew Vaughn, w trakcie nowojorskiego Comic Conu potwierdził, że mógł wyreżyserować już wcześniejszą produkcję o mutantach, Ostatni bastion z 2006 roku. Jak do tej pory nie wiedzieliśmy, co było prawdziwym powodem, dla którego twórca ostatecznie zrezygnował z projektu. Teraz go poznaliśmy - jest on bardziej zaskakujący, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

W czasie konwentu Vaughn wyjawił, że wszystko rozbiło się o kuriozalną wersję scenariusza dla Halle Berry, którym chciano zachęcić aktorkę do powrotu do roli Storm. Jak stwierdza niedoszły reżyser Ostatniego bastionu:

Poszedłem do biura jednego z dyrektorów. Na jego biurku leżał scenariusz X-Men 3 - od razu spostrzegłem, że jest o wiele grubszy. Pomyślałem: "Co to jest za projekt, do cholery?". Powiedziano mi, abym się tym nie przejmował, ale odpowiedziałem, że nie mogę w ten sposób, mam być w końcu reżyserem. Nie chciał mi powiedzieć, więc sam zabrałem ten scenariusz, to była szalona sytuacja. Na pierwszej stronie było napisane coś w stylu: "Afryka. Storm. Dzieci są bliskie śmierci z powodu braku wody. Ona wywołuje jednak burzę i ratuje wszystkie te dzieci".

Vaughn ocenił, że powyższy pomysł jest ciekawy. Sęk w tym, że studio 20th Century Fox nie chciało umieszczać rzeczonej sceny w filmie:

Gdy zapytałem raz jeszcze: "Co to jest?", dyrektor odpowiedział: "To tylko scenariusz dla Halle Berry". Wiedziałem jednak, że jeszcze nie podpisano z nią umowy. "Ona chce właśnie takich scen. Kiedy podpisze kontrakt, wyrzucimy to do kosza" - mówił mój rozmówca. Pomyślałem wtedy: "Wow! Zrobicie to aktorce mającej na koncie Oscara? Uciekam stąd" - i to właśnie wtedy zrezygnowałem.

Reżyserem Ostatniego bastionu został ostatecznie Brett Ratner. Vaugh koniec końców dostał angaż we franczyzie przy Pierwszej klasie - jak ocenia, Fox zdecydował się wrócić do propozycji dla reżysera po zobaczeniu filmu Kick-Ass.

