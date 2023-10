Nowa "Trójca" MCU - to te postacie miały zastąpić Iron Mana, Kapitana Amerykę i Thora?

Marvel

Reklama

Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że opoką pierwszych 3 faz MCU były postacie Iron Mana, Kapitana Ameryki i Thora - każdy z nich do 2019 roku doczekał się swojej własnej trylogii, a ich wyczyny w filmie Avengers: Koniec gry, w którym wspólnie ruszyli do boju z Thanosem, ugruntowały pozycję superbohaterów jako "Trójcy" Kinowego Uniwersum Marvela. Jak się jednak teraz okazuje, Kevin Feige już wcześniej zakładał, że cały projekt będzie potrzebował nowych filarów.

Taki wniosek płynie z właśnie opublikowanej w USA książki MCU: The Reign of Marvel Studios Joanny Robinson. Czytamy w niej, że Feige od dawna zdawał sobie sprawę, iż Robert Downey Jr., Chris Evans i Chris Hemsworth prędzej czy później pożegnają się ze swoimi rolami, bądź ograniczą udział w przedsięwzięciu. Planował więc, by fani MCU dostali nową "Trójcę", w skład której mieliby wchodzić Czarna Pantera, Kapitan Marvel i Spider-Man.

Jak pisze Robinson:

Chadwick Boseman Brie Larson Tomem Hollandem opowiedział mi o tym, że na planie Endgame wraz zusiedli wspólnie, omawiając swoją przyszłość w MCU - wszyscy z nich byli podekscytowani. Później jednak zdajesz sobie sprawę z komplikacji w kwestii umowy Sony i Marvela dotyczącej Spider-Mana i śmierci Bosemana; bierzesz też pod uwagę fakt, że Larson albo nie była w dobrej formie, albo została zaatakowana przez toksyczny fandom. Wiele czynników zadecydowało o tym, że ten plan nie mógł zostać zrealizowany.

MCU - najlepsze bitwy uniwersum

13. Thor: Mroczny świat - Bitwa o Vanaheim. Thor, Sif, Asgardczycy, Vanirowie kontra Maruderzy. Thor pokonał jednym ciosem wielkiego Kronańskiego Marudera, zmuszając Maruderów do poddania się i zakończenia Wojny Dziewięciu Królestw. Vanaheim zostało uratowane.

MCU - najpotężniejsze postacie

50. Groot - jako przedstawiciel starożytnej rasy Flora colossus może manipulować swoim ciałem w ten sposób, że szybko odtwarza jego utracone części – w dodatku dysponuje nadludzką siłą fizyczną i wytrzymałością, mogąc w tej materii rzucić wyzwanie takim potęgom jak Adam Warlock. W MCU w chwili obecnej działa on w swojej znanej z gier i jeszcze potężniejszej wersji Króla Groota.