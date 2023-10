Deadpool 3 dostarczy "kure... dużo emocji". Taylor Swift? "Świetny pomysł"

materiały prasowe

Kultowa postać Deadpoola, w którą wciela się Ryan Reynolds ponownie powróci w filmie Deadpool 3.

Choć premiera filmu planowana jest na drugą połowę 2024 roku, reżyser Shawn Levy nie pozwala zapomnieć o nadchodzącej produkcji. W ostatniej rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused podzielił się kilkoma informacjami, które mogą zainteresować widzów.

W Deadpool 3 fani mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów. Jak powiedział sam Shawn Levy Joshowi Horowitzowi:



Kure... dużo. O wiele więcej niż myślisz.

Tak reżyser opisywał możliwość kręcenia tego filmu:

Kiedy już wiedzieliśmy, że to film o Wolverinie (Hugh Jackman) i Deadpoolu (Ryan Reynolds), mój Boże! Co za dar! Nie tylko masz dwóch ikonicznych aktorów grających swoje najbardziej kultowe role, ale masz dwie postacie, których dynamika jest już znana. I za każdym razem, gdy masz do czynienia z postaciami, które zaczynają od miejsca głębokiej niechęci, konfliktu i różnic między sobą... {...} co za świetna formuła opowiadania historii. Ostatecznie, film ma o wiele więcej charakteru, głębi i serca niż ktokolwiek się spodziewał - mówił.

Wraz z Deadpool 3 powracają Morena Baccarin, Karan Soni, Leslie Uggams, Rob Delaney, Brianna Hildebrand i Shioli Kutsuna.

Do obsady dołączają Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Konkretne szczegóły fabuły pozostają tajemnicą.

Deadpool 3 - Taylor Swift wystąpi w filmie?

Podczas niedawnego wywiadu dla Happy Sad Confused, poruszono wątek plotek, które mówią o tym, że piosenkarka Taylor Swift pojawi się w filmie Deadpool 3. Miałaby zagrać postać Dazzler, mutantki posiadającej zdolność przekształcania wibracji dźwiękowych w wiązki światła i energii.

Reżyser zapytany konkretnie o to, czy uważa, że byłaby dobrą Dazzler, odpowiedział:



Brzmi jak świetny pomysł {...}

Plotki nasiliły się po tym, gdy Shawn Levy został zauważony u boku Taylor Swift na jednej z ulic Nowego Jorku.