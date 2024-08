fot. SKY Studios

Sweetpea to sześcioodcinkowy serial, którego scenarzystką i producentką wykonawczą jest Kirstie Swain (Pure). Opowiada historię Rhiannon Lewis, która nie robi większego wrażenia – ludzie mijają ją na ulicy, nie patrząc na nią, jest ciągle pomijana przy awansach w pracy. Facet, którego lubi, nie chce się angażować, a jej tata jest naprawdę chory. Ale kiedy zostaje doprowadzona do ostateczności i traci kontrolę, ta osoba podpierająca ściany znika i zostaje zastąpiona przez młodą kobietę zdolną do wszystkiego.

Produkcja jest oparta na książce autorstwa C.J. Skuse. W głównej roli występuje gwiazda Yellowjackets i Fallout - Ella Purnell. W obsadzie są również Nicôle Lecky jako Julia, Jon Pointing jako Craig, Calam Lynch jako AJ, Leah Harvey jako Marina, Jeremy Swift jako Norman i Dustin Demri-Burns jako Jeff.

W sieci pojawił się zwiastun Sweetpea, który możecie zobaczyć poniżej.

Sweetpea - teaser

Premiera serialu jest zaplanowana na październik 2024 roku. Zadebiutuje na kanale Sky oraz w serwisach NOW i Starz. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zostanie pokazany w Polsce.