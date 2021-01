Paweł Selinger odchodzi z Techlandu. Mocne osłabienie w szeregach firmy

Techland

Dying Light 2 to produkcja pechowa - zapowiedziano ją w roku 2018, premierę wstępnie zaplanowano na rok 2020, ale później przeniesiono na nowy, niesprecyzowany jeszcze termin. Później usłyszeliśmy, że firma Techland zrezygnowała ze współpracy ze scenarzystą, Chrisem Avellone, po tym, jak ten został oskarżony o molestowanie seksualne. Na tym jednak nie koniec - teraz zaś dowiedzieliśmy się, że szeregi polskiego studia opuścił Paweł Selinger, dyrektor artystyczny, scenarzysta i designer, związany z nim od ponad 22 lat.

Selinger poinformował o swoim odejściu na profilu Linkedin. Nie podał żadnych powodów takiego działania, zapewnia jednak, że życzy wszystkiego dobrego swoim kolegom oraz trzyma kciuki za sukces nadchodzącej gry.

Po ponad 22 latach zdecydowałem się zakończyć współpracę z Techlandem. Chciałbym wyrazić wdzięczność firmie za to, że pozwoliła mi się rozwijać i spełniać przez połowę mojego życia. Techland, zawsze będę trzymał kciuki za Was i wspaniałych ludzi, którzy dzięki Wam poznałem. Życzę, by Dying Light 2 i kolejne projekty były światowymi hitami. Do zobaczenia i powodzenia!