Ted Danson zostaje tajnym agentem. Zwiastun nowego serialu szpiegowskiego Netflixa

fot. materiały prasowe

Reklama

Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego serialu Tajny Informator. To adaptacja dokumentu Agent kret z 2020 roku.

Emerytowany profesor Charles (Ted Danson) uważa, że życie nie przygotowało dla niego już nic nowego. Rok po śmierci żony popadł w rutynę i oddalił się od swojej córki Emily. Gdy zauważa ogłoszenie autorstwa prywatnej detektyw Julie (Lilah Richcreek) o poszukiwaniu tajnego detektywa, to inspiruje go do wyruszenia w nową przygodę. Pod przykrywką próbuje rozwiązać zagadkę skradzionej rodzinnej pamiątki w domu spokojnej starości Pacific View w San Francisco. Potencjalnymi podejrzanymi są wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i personel. Zadaniem Charlesa jest rozwiązanie sprawy tak, by nie trafić na radar dyrektorki, Didi (Stephanie Beatriz). Utrzymanie dyskrecji okazuje się trudne, gdyż Charles szybko zyskuje sympatię współmieszkańców. Przy okazji zadanie uświadamia mu, że pozostało mu jeszcze wiele życia i pozwala zbliżyć się ponownie do córki.

Tajny Informator – zwiastun

Zobacz także:

Tajny Informator zadebiutuje na Netflixie 21 listopada. Całość ma składać się z 8 odcinków.