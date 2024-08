Fot. Netflix

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu A Man on the Inside, wcześniej zatytułowanego A Classic Spy. To nowy serial komediowy Netflixa, który ma zadebiutować na platformie streamingowej jeszcze w listopadzie 2024 roku.

Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej. Widać na nich między innymi Teda Dansona, który wciela się w głównego bohatera. Możecie go znać z głośnej roli w innym serialu Netflixa, ponieważ zagrał Michaela z Dobrego miejsca. Aktor ma także na koncie trzy Złote Globy i dwie statuetki Emmy. Poza tym na pewno rozpoznacie także Stephanie Beatriz, odtwórczynię detektyw Rosy Diaz z Brooklyn 9-9.

A Man on the Inside - pierwsze zdjęcia

A Man on the Inside

A Man on the Inside - fabuła

Fabuła została oparta na nominowanym do Oscara w 2021 roku dokumencie The Mole Agent. Ted Danson wcieli się w głównego bohatera o imieniu Charles, który dostaje nową szansę na życie, gdy odpowiada na ogłoszenie od prywatnego detektywa i staje się "kretem" w tajnym śledztwie.

A Man on the Inside - twórca, ilość odcinków, obsada

Twórcą nowego serialu Netflixa jest Mike Schur. Serial składa się z ośmiu odcinków. W obsadzie oprócz Teda Dansona są także: Mary Elizabeth Ellis, Stephanie Beatriz, Lilah Richcreek Estrada, Stephen McKinley Henderson, Sally Struthers, Margaret Avery, John Getz, Susan Ruttan, Lori Tan Chinn, Clyde Kusatsu, Marc Evan Jackson, Jama Williamson, Wyatt Yang, Deuce Basco, Lincoln Lambert i Kerry O’Malley.